पुजा बोनकिले
वाहने जपून चालवावीत. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. मनोबल उत्तम राहील.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.