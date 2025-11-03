Horoscope 3 November 2025: 'या' राशीच्या लोकांचा मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल

पुजा बोनकिले

मेष :

वाहने जपून चालवावीत. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

वृषभ :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

मिथुन :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

कर्क :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

सिंह :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

कन्या :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

तुळ :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

वृश्‍चिक :

संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

धनु :

मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

मकर :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

कुंभ :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. मनोबल उत्तम राहील.

मीन :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.