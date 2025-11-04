Horoscope 4 November 2025: 'या' राशीच्या लोकांनी वाहने जपून चालवावीत

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

वृषभ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वाहने जपून चालवावीत.

मिथुन :

महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

कर्क :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

सिंह :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. गुरुकृपा लाभेल.

कन्या :

वाहने जपून चालवावीत. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

तुळ :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

वृश्‍चिक :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता.

धनु :

आर्थिक लाभ होतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

मकर :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.

कुंभ :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. आरोग्य उत्तम राहील.

मीन :

जुनी येणी वसूल होतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.