Horoscope 3 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांना गुरूकृपा लाभेल

पुजा बोनकिले

मेष :

गुरूकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

वृषभ :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

मिथुन :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वाहने जपून चालवावीत.

कर्क :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

सिंह :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

कन्या :

शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

तुळ :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

वृश्‍चिक :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

धनु :

जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.

मकर :

आरोग्य उत्तम राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

कुंभ :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

मीन :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.