Horoscope 3 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांना गुरुकृपा लाभेल

पुजा बोनकिले

मेष :

गुरुकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

वृषभ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

मिथुन :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

कर्क :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

सिंह :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

कन्या :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

तुळ :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.

वृश्‍चिक :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.

धनु :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

मकर :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वाहने जपून चालवावीत.

कुंभ :

महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

मीन :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.