Horoscope 3 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांना गुरुकृपा लाभेल

पुजा बोनकिले
गुरुकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वाहने जपून चालवावीत.
महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.