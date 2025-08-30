Horoscope 30 August 2025: 'या' राशीच्या लोकांचा आत्मविश्‍वास वाढेल

पुजा बोनकिले

मेष :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

वृषभ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. आत्मविश्‍वास वाढेल.

मिथुन :

महत्त्वाचे निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

कर्क :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

सिंह :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आरोग्य उत्तम राहील.

कन्या :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. मनोबल उत्तम राहील.

तुळ :

जुनी येणी वसूल होतील. आर्थिक लाभ होतील.

वृश्‍चिक :

मन आनंदी व आशावादी राहील. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

धनु :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

मकर :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

कुंभ :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

मीन :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.