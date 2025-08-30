पुजा बोनकिले
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. आत्मविश्वास वाढेल.
महत्त्वाचे निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. आरोग्य उत्तम राहील.
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. मनोबल उत्तम राहील.
जुनी येणी वसूल होतील. आर्थिक लाभ होतील.
मन आनंदी व आशावादी राहील. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.