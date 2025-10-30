Horoscope 30 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे शासकीय कामे मार्गी लागतील

पुजा बोनकिले
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मनोबल उत्तम राहील.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.
आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे प्रस्ताव येतील. मनोबल उत्तम राहील.
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
वाहने जपून चालवावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
हितशत्रुंवर मात कराल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.