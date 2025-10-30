Horoscope 30 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे शासकीय कामे मार्गी लागतील

पुजा बोनकिले

मेष :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

वृषभ :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मनोबल उत्तम राहील.

मिथुन :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

कर्क :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

सिंह :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

कन्या :

आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

तुळ :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे प्रस्ताव येतील. मनोबल उत्तम राहील.

वृश्‍चिक :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

धनु :

कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.

मकर :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

कुंभ :

वाहने जपून चालवावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

मीन :

हितशत्रुंवर मात कराल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.