Horoscope 31 August 2025: 'या' राशीच्या लोकांना वादविवाद टाळावेत

पुजा बोनकिले

मेष :

वादविवाद टाळावेत. आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.

वृषभ :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

मिथुन :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

कर्क :

संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

सिंह :

वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

कन्या :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

तुळ :

कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.

वृश्‍चिक :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

धनु :

काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. मनोबल कमी राहील.

मकर :

नवीन हितसंबंध निर्माण होतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

कुंभ :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.

मीन :

गुरूकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.