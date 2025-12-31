Horoscope 31 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांना नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष : आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. व्यवसायात वाढ होईल.

वृषभ : आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

मिथुन : काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. मनोबल कमी राहील.

कर्क : महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

सिंह : सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

कन्या : काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

तुळ : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

वृश्‍चिक : जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

धनु : हितशत्रुंवर मात कराल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

मकर : शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

कुंभ : काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.

मीन : एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.