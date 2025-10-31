Horoscope 31 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे नवीन परिचय होतील

पुजा बोनकिले

मेष :

नवीन परिचय होतील. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

वृषभ :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

मिथुन :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.

कर्क :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वादविवाद टाळावेत.

सिंह :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

कन्या :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

तुळ :

संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

वृश्‍चिक :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.

धनु :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

मकर :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

कुंभ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

मीन :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.