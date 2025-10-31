Horoscope 31 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे नवीन परिचय होतील

पुजा बोनकिले
मेष :
नवीन परिचय होतील. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
वृषभ :
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
मिथुन :
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.
कर्क :
आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वादविवाद टाळावेत.
सिंह :
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
कन्या :
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
तुळ :
संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
वृश्चिक :
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.
धनु :
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.
मकर :
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
कुंभ :
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
मीन :
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.