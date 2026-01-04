Horoscope 4 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांना प्रियजनांचा सहवास लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

वृषभ :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

मिथुन :

उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. आर्थिक लाभ होतील.

कर्क :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

सिंह :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

कन्या :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

तुळ :

गुरुकृपा लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

वृश्‍चिक :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

धनु :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

मकर :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. शासकीय कामे पुढे ढकलावीत.

कुंभ :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

मीन :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.

