Horoscope 4 October: 'या' राशीच्या लोकांना अनेकांचे सहकार्य लाभेल

पुजा बोनकिले

मेष :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पडतील.

वृषभ :

मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

मिथुन :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. आर्थिक लाभ होतील.

कर्क :

वाहने जपून चालवावीत. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

सिंह :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

कन्या :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

तुळ :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

वृश्‍चिक :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. उत्साह व उमेद वाढेल.

धनु :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

मकर :

व्यवसायात वाढ होईल. जुनी येणी वसूल होतील.

कुंभ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

मीन :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वादविवाद टाळावेत.