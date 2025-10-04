Horoscope 4 October: 'या' राशीच्या लोकांना अनेकांचे सहकार्य लाभेल

पुजा बोनकिले
मेष :
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पडतील.
वृषभ :
मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
मिथुन :
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. आर्थिक लाभ होतील.
कर्क :
वाहने जपून चालवावीत. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.
सिंह :
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
कन्या :
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
तुळ :
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
वृश्चिक :
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. उत्साह व उमेद वाढेल.
धनु :
जिद्दीने कार्यरत रहाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
मकर :
व्यवसायात वाढ होईल. जुनी येणी वसूल होतील.
कुंभ :
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
मीन :
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वादविवाद टाळावेत.