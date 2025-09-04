Horoscope 4 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांचा मनोबल उत्तम राहील

पुजा बोनकिले

मेष :

उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. मनोबल उत्तम राहील.

वृषभ :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

मिथुन :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.

कर्क :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

सिंह :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

कन्या :

बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. संततिसौख्य लाभेल.

तुळ :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. मन आनंदी व आशावादी राहील.

वृश्‍चिक :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. आत्मविश्‍वास वाढेल.

धनु :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. आर्थिक लाभ होतील.

मकर :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आरोग्य उत्तम राहील.

कुंभ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

मीन :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.