Horoscope 5 November 2025: 'या' राशीच्या लोकांनी वादविवाद टाळावेत

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

वृषभ :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

मिथुन :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

कर्क :

राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

सिंह :

काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

कन्या :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

तुळ :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

वृश्‍चिक :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

धनु :

बौद्धिक व शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

मकर :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

कुंभ :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

मीन :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.