Horoscope 5 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांना प्रियजनांचा सहवास लाभेल

पुजा बोनकिले
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
गुरूकृपा लाभेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.
काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.
शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. संततिसौख्य लाभेल.
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल.
उत्साह व उमेद वाढेल. मनोबल उत्तम राहील.
आर्थिक सुयश लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लावू शकाल.
कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
काहींना एखादी चिंता लागून राहील. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.