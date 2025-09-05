Horoscope 5 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांना हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल

पुजा बोनकिले

मेष :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

वृषभ :

गुरूकृपा लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

मिथुन :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कर्क :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.

सिंह :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

कन्या :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

तुळ :

हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.

वृश्‍चिक :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

धनु :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. जुनी येणी वसूल होतील.

मकर :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

कुंभ :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

मीन :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.