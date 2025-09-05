Horoscope 5 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांना हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल

पुजा बोनकिले
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
गुरूकृपा लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. जुनी येणी वसूल होतील.
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.