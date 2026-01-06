Horoscope 6 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांना हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल

Puja Bonkile

मेष :

आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

वृषभ :

उत्साह व उमेद वाढेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

मिथुन :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. जिद्दीने कार्यरत रहाल.

कर्क :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.

सिंह :

रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. आरोग्य उत्तम राहील.

कन्या :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

तुळ :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

वृश्‍चिक :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

धनु :

महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. गुरूकृपा लाभेल.

मकर :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.वाहने जपून चालवावीत.

कुंभ :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मन आनंदी व आशावादी राहील.

मीन :

हितशत्रुंवर मात कराल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.