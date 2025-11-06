Horoscope 6 November 2025: 'या' राशीच्या लोकांची नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

वृषभ :

आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

मिथुन :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वाहने जपून चालवावीत.

कर्क :

महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

सिंह :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

कन्या :

गुरूकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

तुळ :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

वृश्‍चिक :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

धनु :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपिडा नाही.

मकर :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करवयास हरकत नाही. संततिसौख्य लाभेल.

कुंभ :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

मीन :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. जिद्द व चिकाटी वाढेल.