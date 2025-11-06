Horoscope 6 November 2025: 'या' राशीच्या लोकांची नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील

सकाळ वृत्तसेवा
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वाहने जपून चालवावीत.
महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
गुरूकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपिडा नाही.
आर्थिक क्षेत्रात धाडस करवयास हरकत नाही. संततिसौख्य लाभेल.
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. जिद्द व चिकाटी वाढेल.