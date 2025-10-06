Horoscope 6 October 2025: कोजागरी पौर्णिमेच्या दिवशी 'या' राशीच्या लोकांना अचानक धनलाभाची शक्यता

पुजा बोनकिले

मेष :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मनोबल कमी राहील.

वृषभ :

काहींना आर्थिक लाभाचे योग संभवतात. अपेक्षित गाठीभेटी पार पडतील.

मिथुन :

मनोबल उत्तम राहील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

कर्क :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

सिंह :

वादविवाद टाळावेत. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

कन्या :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

तुळ :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. अनपेक्षित एखादी खर्च वाढेल.

वृश्‍चिक :

मुलामुलींच्या प्रगतीकडे लक्ष देवू शकाल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

धनु :

प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लावू शकाल. मानसिक प्रसन्नता लाभेल.

मकर :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

कुंभ :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.

मीन :

आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मनोबल वाढविणारी एखादी घटना घडेल.