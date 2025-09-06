Horoscope 6 August 2025: 'या' राशीच्या लोकांचा प्रवास सुखकर होईल

पुजा बोनकिले

मेष :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे प्रस्ताव समोर येतील. प्रवास सुखकर होतील.

वृषभ :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.

मिथुन :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वाहने जपून चालवावीत.

कर्क :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत.

सिंह :

हितशत्रुंवर मात कराल. मनोबल कमी राहील.

कन्या :

कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.

तुळ :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. आत्मविश्‍वास वाढेल.

वृश्‍चिक :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

धनु :

व्यवसायात वाढ होईल. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

मकर :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

कुंभ :

महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

मीन :

मित्रमैत्रिणींसाठी खर्च करावा लागेल. वादविवाद टाळावेत.