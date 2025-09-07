Horoscope 7 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांना प्रियजनांचा सहवास लाभेल

पुजा बोनकिले

मेष :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

वृषभ :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

मिथुन :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. प्रवास सुखकर होतील.

कर्क :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मनोबल कमी राहील.

सिंह :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

कन्या :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता.

तुळ :

संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

वृश्‍चिक :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. सुसंवाद साधाल.

धनु :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

मकर :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. जुनी येणी वसूल होतील.

कुंभ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

मीन :

काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.