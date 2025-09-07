Horoscope 7 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांना प्रियजनांचा सहवास लाभेल

पुजा बोनकिले
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. प्रवास सुखकर होतील.
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मनोबल कमी राहील.
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता.
संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. सुसंवाद साधाल.
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. जुनी येणी वसूल होतील.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.