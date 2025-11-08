Horoscope 8 November 2025: 'या' राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होतील

सकाळ वृत्तसेवा
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. शत्रुपिडा नाही.
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. आर्थिक लाभ होतील.
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.
महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.
एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील.
हितशत्रुंवर मात कराल. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे प्रस्ताव समोर येतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.