Horoscope 9 November 2025: 'या' राशीच्या लोकांना प्रियजनांचा सहवास लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

वृषभ :

कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायात वाढ होईल.

मिथुन :

मन आनंदी व आशावादी राहील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

कर्क :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

सिंह :

महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

कन्या :

नवीन हितसंबंध निर्माण होतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

तुळ :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

वृश्‍चिक :

वाहने जपून चालवावीत. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

धनु :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

मकर :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

कुंभ :

संततिसौख्य लाभेल. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

मीन :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.