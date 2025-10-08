Horoscope 8 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांचा उत्साह व उमेद वाढेल

पुजा बोनकिले

मेष :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. उत्साह व उमेद वाढेल.

वृषभ :

महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

मिथुन :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

कर्क :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

सिंह :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

कन्या :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

तुळ :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता.

वृश्‍चिक :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. मनोबल कमी राहील.

धनु :

आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

मकर :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

कुंभ :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

मीन :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायात वाढ होईल.