Horoscope 8 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांना सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल

पुजा बोनकिले
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. मनोबल उत्तम राहील.
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.
उत्साह व उमेद वाढेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.
बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
मन आनंदी व आशावादी राहील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. गुरूकृपा लाभेल.
काही कामे धाडसाने पार पाडाल. कोणालाही जामीन राहू नका.
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. व्यवसायात वाढ होईल.
महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.