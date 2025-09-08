Horoscope 8 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांना सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल

पुजा बोनकिले

मेष :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. मनोबल उत्तम राहील.

वृषभ :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

मिथुन :

उत्साह व उमेद वाढेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

कर्क :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

सिंह :

महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

कन्या :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

तुळ :

बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

वृश्‍चिक :

मन आनंदी व आशावादी राहील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

धनु :

काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. गुरूकृपा लाभेल.

मकर :

काही कामे धाडसाने पार पाडाल. कोणालाही जामीन राहू नका.

कुंभ :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. व्यवसायात वाढ होईल.

मीन :

महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.