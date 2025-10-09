Horoscope 9 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांचा उत्साह व उमेद वाढेल

पुजा बोनकिले
रखडलेली कामे मार्गी लागतील. मनोबल व आत्मविश्वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.
आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. उत्साह व उमेद वाढेल.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
संततिसौख्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
गुरूकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. अपेक्षित सहकार्य लाभेल.