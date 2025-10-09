Horoscope 9 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांचा उत्साह व उमेद वाढेल

पुजा बोनकिले

मेष :

रखडलेली कामे मार्गी लागतील. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

वृषभ :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

मिथुन :

आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. उत्साह व उमेद वाढेल.

कर्क :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

सिंह :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

कन्या :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

तुळ :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

वृश्‍चिक :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

धनु :

संततिसौख्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

मकर :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

कुंभ :

गुरूकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.

मीन :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. अपेक्षित सहकार्य लाभेल.