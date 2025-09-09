Horoscope 9 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांनी वाहने जपून चालवावीत

पुजा बोनकिले
वाहने जपून चालवावीत. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. आरोग्य उत्तम राहील.
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. प्रवास सुखकर होतील.
जिद्द व चिकाटी वाढेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.
रखडलेली कामे मार्गी लागतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.