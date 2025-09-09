Horoscope 9 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांनी वाहने जपून चालवावीत

पुजा बोनकिले

मेष :

वाहने जपून चालवावीत. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.

वृषभ :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

मिथुन :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

कर्क :

उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. आरोग्य उत्तम राहील.

सिंह :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

कन्या :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

तुळ :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

वृश्‍चिक :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

धनु :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. प्रवास सुखकर होतील.

मकर :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

कुंभ :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.

मीन :

रखडलेली कामे मार्गी लागतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.