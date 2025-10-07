Horoscope 7 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे शासकीय कामे मार्गी लागतील

पुजा बोनकिले

मेष :

वाहने जपून चालवावीत. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

वृषभ :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

मिथुन :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

कर्क :

गुरूकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

सिंह :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कन्या :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल.

तुळ :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

वृश्‍चिक :

काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

धनु :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. मनोबल उत्तम राहील.

मकर :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.

कुंभ :

कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.

मीन :

शासकीय कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.