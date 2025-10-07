Horoscope 7 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे शासकीय कामे मार्गी लागतील

पुजा बोनकिले
वाहने जपून चालवावीत. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
गुरूकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल.
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.
काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. मनोबल उत्तम राहील.
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.
शासकीय कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.