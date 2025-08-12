दररोज हा मसाला खाल्ल्याने पोट आणि हृदय राहील तंदुरुस्त!

Aarti Badade

काळे सोने

संस्कृतमधील पिप्पली शब्दापासून आलेली काळी मिरी एकेकाळी ‘काळे सोने’ म्हणून ओळखली जात असे.

चव आणि टिकवणूक

अन्नाची चव वाढवणे, टिकवून ठेवणे आणि तिखटपणा देण्याची खास क्षमता.

पोषणासह आरोग्य फायदे

फक्त चव नव्हे तर पाइपरिनसारख्या संयुगांमुळे अनेक आरोग्यदायी फायदे.

हृदय, पोट आणि मेंदू साठी उपयुक्त

अँटिऑक्सिडंट्स व दाहक-विरोधी गुणधर्म शरीराच्या महत्वाच्या अवयवांना लाभदायक.

पचनक्रिया सुधारते

पोटातील हायड्रोक्लोरिक आम्ल वाढवून अन्न पचविण्यास मदत करते.

वात कमी करणारे गुणधर्म

पोटातील वायू निर्मिती टाळते.

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते

पांढऱ्या रक्तपेशींची निर्मिती वाढवून आजारांपासून बचाव.

रक्त प्रवाह सुधारते

पाइपरिन रक्ताभिसरण वाढवते आणि ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करते.

एकूण आरोग्यासाठी फायदेशीर

नियमित सेवनाने शरीर तंदुरुस्त राहते.

सल्ला आवश्यक

सेवन करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

