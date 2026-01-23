Excess sugar: दररोज ४–५ चमच्यांपेक्षा जास्त साखर खाताय? ; मग जाणून घ्या, शरीरावर काय होणार परिणाम

साखरेचं योग्य प्रमाण किती? -


आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते,दररोज २०–३० ग्रॅम साखर सेवन योग्य आहे.

जास्त साखरेने वाढता धोका -


गरजेपेक्षा जास्त साखर खाल्ल्यास शरीरावर गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतात.

लठ्ठपणाचा धोका वाढतो -

दररोज जास्त साखर घेतल्याने वजन झपाट्याने वाढू शकतं.

मधुमेहाचा धोका -


जास्त साखर सेवन केल्याने टाइप-2 डायबेटीस होण्याचा धोका वाढतो.

हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम -


अतिसाखरेमुळे हृदयरोग, ब्लॉकेज आणि रक्तदाबाचा धोका वाढतो.

लिव्हर नुकसान -


जास्त साखर सेवनामुळे फॅटी लिव्हर होऊ शकतो.

ऊर्जा कमी व थकवा वाढतो -
जास्त साखर खाल्ल्याने थोड्या वेळासाठी ऊर्जा मिळते पण नंतर थकवा आणि सुस्ती वाढते.

दातांवर होतो परिणाम -


साखरेमुळे दात किडणे, पोकळी आणि हिरड्यांचे आजार वाढतात.

साखर कशी कमी कराल? -

गोड पदार्थ कमी करा, पॅकेज्ड फूड टाळा, नैसर्गिक गोड पदार्थ निवडा.


