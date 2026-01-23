Excess sugar: दररोज ४–५ चमच्यांपेक्षा जास्त साखर खाताय? ; मग जाणून घ्या, शरीरावर काय होणार परिणाम

Mayur Ratnaparkhe
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते,दररोज २०–३० ग्रॅम साखर सेवन योग्य आहे.
गरजेपेक्षा जास्त साखर खाल्ल्यास शरीरावर गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतात.
दररोज जास्त साखर घेतल्याने वजन झपाट्याने वाढू शकतं.
मधुमेहाचा धोका -
जास्त साखर सेवन केल्याने टाइप-2 डायबेटीस होण्याचा धोका वाढतो.
हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम -
अतिसाखरेमुळे हृदयरोग, ब्लॉकेज आणि रक्तदाबाचा धोका वाढतो.
लिव्हर नुकसान -
जास्त साखर सेवनामुळे फॅटी लिव्हर होऊ शकतो.
ऊर्जा कमी व थकवा वाढतो -
जास्त साखर खाल्ल्याने थोड्या वेळासाठी ऊर्जा मिळते पण नंतर थकवा आणि सुस्ती वाढते.
साखरेमुळे दात किडणे, पोकळी आणि हिरड्यांचे आजार वाढतात.
साखर कशी कमी कराल? -
