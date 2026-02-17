मासिक पाळीत खजूर खाण्याचे 'हे' आश्चर्यकारक फायदे तुम्हाला माहीत आहेत का?

सकाळ डिजिटल टीम

मासिक पाळीत खजूर खाल्यास आरोग्यास कोणते फायदे मिळतात जाणून घ्या.

ॲनिमियाचा धोका

मासिक पाळीत होणाऱ्या रक्तस्त्रावामुळे शरीरातील लोहाचे प्रमाण कमी होते. खजूर लोहाचा उत्तम स्रोत असल्याने हिमोग्लोबिनची पातळी टिकवून ठेवण्यास आणि ॲनिमियाचा धोका टाळण्यास मदत करते

झटपट ऊर्जा

पाळीच्या काळात अनेक महिलांना खूप थकवा आणि अशक्तपणा जाणवतो. खजुरातील नैसर्गिक शर्करा (ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज) शरीराला त्वरित ऊर्जा देतात.

पोटदुखी

खजुरामध्ये दाहशामक (Anti-inflammatory) गुणधर्म असतात, जे गर्भाशयाच्या स्नायूंना शिथिल करतात, ज्यामुळे मासिक पाळीतील तीव्र पोटदुखी आणि पेटके (Cramps) कमी होतात.

मॅग्नेशियमचा पुरवठा

खजुरात मॅग्नेशियम मुबलक असते. हे खनिज स्नायूंना आराम देते आणि पाळीच्या दरम्यान होणारी चिडचिड किंवा मूड स्विंग्स (Mood Swings) नियंत्रित करण्यास मदत करते.

रक्ताभिसरण सुधारते

खजूर खाल्ल्याने शरीरातील रक्ताभिसरण प्रक्रिया सुरळीत राहते, ज्यामुळे पाळीच्या काळात येणारी मरगळ दूर होण्यास मदत मिळते.

गोड खाण्याची इच्छा

पाळीच्या दरम्यान अनेकदा चॉकलेट किंवा गोड पदार्थ खाण्याची तीव्र इच्छा होते. अशा वेळी अनहेल्दी गोड पदार्थांऐवजी खजूर खाणे हा एक उत्तम आणि आरोग्यदायी पर्याय आहे.

मानसिक ताण

खजुरातील व्हिटॅमिन B6 मुळे शरीरात 'सेरोटोनिन' आणि 'डोपामाइन' सारखी आनंदी हार्मोन्स तयार होण्यास मदत होते, ज्यामुळे मानसिक ताण कमी होतो.

रजोनिवृत्ती

केवळ पाळीच नाही, तर रजोनिवृत्ती (Menopause) जवळ आलेल्या महिलांसाठीही खजूर खाणे हाडांची ठिसूळता रोखण्यासाठी फायदेशीर ठरते.

