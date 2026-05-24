सिंधुदुर्गातील १७ व्या शतकातील ‘हा’ समुद्र किल्ला पाहिलात का? मराठ्यांच्या शौर्याची जिवंत साक्ष!

Aarti Badade

१७ व्या शतकातील सागरी किल्ला

जगाप्रसिद्ध हापूस आंब्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड येथे 'देवगड किल्ला' हा १७ व्या शतकातील एक अत्यंत प्रेक्षणीय ऐतिहासिक सागरी किल्ला आहे.

मराठा सरदार दत्ताजीराव आंग्रे

या किल्ल्याची बांधणी १७२९ मध्ये मराठा सरदार दत्ताजीराव आंग्रे यांनी केली, तर गोमुखी प्रवेशद्वाराच्या रचनेमुळे अनेक इतिहासकार याला शिवकालीन मानतात.

देवगड खाडी आणि अरबी समुद्र

हा किल्ला देवगड खाडी आणि अरबी समुद्राच्या संगमावर एका उंच टेकडीवर वसलेला असून, येथून संध्याकाळी समुद्रात मावळणाऱ्या सूर्याचे चित्तथरारक दृश्य दिसते.

खोल खंदक आणि तटबंदी

किल्ल्याला तीन बाजूंनी विस्तीर्ण समुद्र असून, मुख्य भूभागाकडे कठीण कातळात खोल खंदक खोदून त्यावर दगडी तटबंदी उभारून हा किल्ला सुरक्षित करण्यात आला आहे.

१९१५ चे ऐतिहासिक दीपगृह आणि तोफा

देवगड किल्ल्याच्या प्रमुख आकर्षणांमध्ये १९१५ मध्ये ब्रिटिश काळात बांधलेले भव्य दीपगृह, ऐतिहासिक बुरूज आणि जुन्या काळातील तोफांचा समावेश होतो.

हनुमान मंदिर

किल्ल्याच्या विस्तीर्ण परिसरामध्ये श्री हनुमानाचे (मारुतीचे) एक सुंदर मंदिर असून, येथे पर्यटकांना अतिशय शांत आणि प्रसन्न वातावरण अनुभवता येते.

सिंधुदुर्ग

सिंधुदुर्ग किल्ला आणि तारकर्ली बीचप्रमाणेच देवगड किल्ला आणि येथील समुद्रकिनारा हा सुट्ट्यांमध्ये कुटुंबासह वन डे ट्रिप प्लॅन करण्यासाठी एक उत्तम पिकनिक स्पॉट आहे.

