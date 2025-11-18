थंडीचा कहर! सारसबागेतील बाप्पाचा ‘विंटर लूक’ पाहिला का?

Sandip Kapde

थंडी

पुण्यातील पारा तब्बल १० अंशांवर घसरल्याने शहरात कडाक्याची थंडी जाणवू लागली.

Sarasbaug Ganpati sweater

|

esakal

स्वेटर

सारसबागेतील लाडक्या बाप्पाला लोकराचा स्वेटर घालण्यात आला असून तो विशेष आकर्षण ठरत आहे.

कानटोपी

थंडीपासून संरक्षण मिळावे म्हणून बाप्पाला लोकराची सुंदर कानटोपीही परिधान करण्यात आली आहे.

परंपरा

हिवाळा आला की बाप्पाला स्वेटर घालण्याची ही परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.

चर्चा

हिवाळ्यात या गणपतीबाप्पाची खास चर्चा शहरभर रंगताना दिसते.

आकर्षण

थंडी वाढताच स्वेटर परिधान केलेला बाप्पा भक्तांचे प्रमुख आकर्षण बनतो.

स्वेटर परिधान

यंदाही नेहमीप्रमाणे गणपती बाप्पाला लोकराचा स्वेटर परिधान करण्यात आला.

वेळ

दररोज रात्री सुमारे ८.३० वाजता बाप्पाला स्वेटर परिधान करण्याची प्रक्रिया पार पडते.

भक्ती

ही अनोखी सेवा बाप्पाप्रती भक्तीची भावना अधिक दृढ करणारी ठरते.

परिसर

स्वेटर घातलेल्या बाप्पामुळे सारसबागेचा परिसर अधिक आनंददायी आणि आकर्षक वाटू लागतो.

