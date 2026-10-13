बांधकामासाठी वापरणाऱ्या हिरव्या आणि निळ्या TMT सळ्यांमध्ये फरक काय? साधारण सळईंपेक्षा वेगळी का?

Mansi Khambe
जेव्हा आपण घराच्या बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या काळ्या किंवा गडद राखाडी रंगाच्या TMT सळ्या दिसतात. पण आता, बाजारात हिरव्या आणि निळ्या रंगाच्या सळ्यासुद्धा उपलब्ध आहेत.
Green-Blue Color TMT Rods
ESakal
हिरव्या आणि निळ्या रंगाच्या सळ्या पाहून त्यांचा रंग वेगळा का असतो? त्या नेहमीच्या सळ्यांपेक्षा अधिक मजबूत असतात का? की कोणत्या धातूपासून बनवल्या जातात? असे अनेक प्रश्न पडतात.
Green-Blue Color TMT Rods
ESakal
खरं तर, या सळ्या प्लास्टिक किंवा फायबरपासून बनवलेल्या नसतात, त्यासुद्धा स्टीलच्या TMT सळ्याच असतात. त्यांना गंजण्यापासून वाचवण्यासाठी एक विशेष संरक्षक लेप दिला जातो. या सळ्यांना हिरव्या किंवा निळ्या दिसतात.
Green-Blue Color TMT Rods
ESakal
इपॉक्सी-कोटेड सळ्या, ज्या हिरव्या किंवा निळ्या दिसतात, त्या खरं तर नेहमीच्या स्टील किंवा TMT सळ्याच असतात. त्या गंजण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी त्यांच्यावर इपॉक्सी रेझिन नावाच्या एका विशेष पदार्थाचा अतिरिक्त थर चढवला जातो.
Green-Blue Color TMT Rods
ESakal
इपॉक्सी लेपामुळे रिबारच्या संपर्कात पाणी, ओलावा आणि हवा येण्याची शक्यता कमी होते. यामुळे गंजण्याचा धोका कमी होऊ शकतो.
Green-Blue Color TMT Rods
ESakal
यामुळे, ज्या ठिकाणी ओलावा किंवा पाण्याच्या संपर्कामुळे स्टीलचे नुकसान होऊ शकते, अशा ठिकाणी हे रिबार विशेषतः उपयुक्त ठरतात.
Green-Blue Color TMT Rods
ESakal
इपॉक्सी-कोटेड रिबार सामान्य TMT रिबारपेक्षा अधिक महाग असतात. याचे कारण असे की, त्यांच्या उत्पादनामध्ये स्टीलच्या किमतीव्यतिरिक्त, कोटिंग मटेरियलचा खर्च आणि एका अतिरिक्त प्रक्रियेचा देखील समावेश असतो.
Green-Blue Color TMT Rods
ESakal
ब्रँड, स्टीलची गुणवत्ता, रिबारचा आकार, कोटिंगची गुणवत्ता आणि बाजारातील परिस्थितीनुसार किंमत बदलू शकते. काही बाजारांमध्ये, किंमत सुमारे ८० ते ९० रुपये प्रति किलोग्राम सांगितली जाते, परंतु हा निश्चित राष्ट्रीय दर नाही.
Green-Blue Color TMT Rods
ESakal
थोडक्यात, हिरवे आणि निळे रिबार हे वेगळे धातू नसून, स्टीलला गंजण्यापासून वाचवण्यासाठी तयार केलेला एक विशेष पर्याय आहे. अतिरिक्त कोटिंग हेच त्यांना सामान्य TMT रिबारपेक्षा वेगळे ठरवते.
Green-Blue Color TMT Rods
ESakal