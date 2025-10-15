दिवाळीत घर उजळवा! बजेटनुसार दिव्यांच्या किमती आणि खरेदीची स्मार्ट योजना

सकाळ डिजिटल टीम

दिव्यांच्या किंमती

दिवाळीच्या दिव्यांची खरेदी करताय का? मग पारंपरिक मातीच्या पणत्यांपासून ते आधुनिक एलईडी स्ट्रिंग लाईट्स आणि कलात्मक डिझायनर कंदिल सर्वांच्या किंमती जाणून घ्या.

Diwali diyas budget

कमी बजेटचे पर्याय

मातीच्या पणत्या: साध्या पणत्या ₹ २० ते ₹ ५० प्रति डझन, रंगीत आणि नक्षीदार पणत्या ₹ १०० ते ₹ २०० प्रति डझन या दरात उपलब्ध असतात.

राईस लाईट्स (Rice Lights): साध्या, लहान सिरीयल लाईटच्या पट्ट्या ₹ ८० ते ₹ १५० मध्ये मिळतात.

Diwali diyas budget

मध्यम बजेटचे पर्याय

मानक LED स्ट्रिंग लाईट्स: चांगल्या दर्जाचे आणि टिकाऊ असलेले LED स्ट्रिंग (१५ ते २० मीटर) साधारणपणे ₹ २५० ते ₹ ५०० मध्ये येतात.

कर्टन लाईट्स (पडद्यासारखे दिवे): खिडक्यांसाठी उपयुक्त, यांची किंमत ₹ ४०० ते ₹ ८०० पर्यंत असते.

Diwali diyas budget

प्रीमियम/डिझायनर पर्याय

कलात्मक कंदील: कागदी, कापडी किंवा धातूचे मोठे आणि नक्षीदार कंदील ₹ १,००० ते ₹ ५,००० किंवा अधिक किमतीचे असू शकतात.

LED वॉल प्रोजेक्टर: भिंतींवर विविध डिझाईन्स (उदा. ओम, स्वस्तिक) दाखवणारे दिवे ₹ १,००० च्या आसपास मिळतात.

Diwali diyas budget

घाऊक खरेदीचा फायदा

जर तुम्हाला जास्त प्रमाणात दिवे किंवा पणत्या खरेदी करायच्या असतील, तर किरकोळ दुकानांपेक्षा घाऊक बाजारात (Wholesale Market) जा. येथे तुम्हाला ३०% पर्यंत स्वस्त दरात माल मिळू शकतात.

Diwali diyas budget

वेळेचे नियोजन

दिवाळीच्या ऐन गर्दीत किंवा शेवटच्या दिवसांत खरेदी केल्यास वस्तूंचे दर वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे दिवाळीच्या १०-१५ दिवस आधी खरेदी पूर्ण करा.

Diwali diyas budget

पुनर्वापर

जे दिवे एका दिवाळीनंतर खराब होतात, त्यावर पैसे खर्च करण्याऐवजी थोडे अधिक पैसे गुंतवून उत्कृष्ट दर्जाचे (High Quality) आणि टिकाऊ दिवे खरेदी करा, जे पुढील काही वर्षे वापरता येतील.

Diwali diyas budget

उत्पादनाची गुणवत्ता

स्वस्त लाईट्सचे वायरिंग धोकादायक असू शकते. खरेदी करताना वायरचे इन्सुलेशन (Insulation) आणि सुरक्षिततेचे मानक (Safety Standards) तपासा.

Diwali diyas budget

जुने दिवे

दरवर्षी नवीन दिवे खरेदी करण्याऐवजी, मागील वर्षीचे लाईट सेट तपासा. छोटे बिघाड असल्यास ते दुरुस्त करून घ्या. यामुळे पर्यावरणाचा आणि पैशांचा अपव्यय टळण्यास मदत होते.

Diwali diyas budget

