दिवाळीत मिठाई घेताना घ्या काळजी

पुजा बोनकिले

भेसळयुक्त मिठाइ

दिवाळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळयुक्त पदार्थांची विक्री केली जाते.

Diwali Mithai Precautions:

उपाय

हे टाळण्यासाठी अन्न व प्रशासनाने मिठाई खरेदी करतांना काही गोष्टी लक्षात ठेवायला सांगितल्या आहेत.

Diwali Mithai Precautions:

बेस्ट बिफोर

खाद्यपदार्थांच्या आवरणावरील 'बेस्ट बिफोर' तपासूनच खरेदी करा.

Diwali Mithai Precautions:

एफएसएसएआयचा लोगो

नेहमी प्रमाणित कंपनीचे व एफएसएसएआयचा लोगो असलेले पॅकबंद पदार्थ खरेदी करा

Diwali Mithai Precautions:

उघड्यावरील पदार्थ

उघड्यावर विकले जाणारे दूध, मावा, मिठाई, मसाले यांचा वापर टाळा.

Diwali Mithai Precautions:

अधिकृत विक्रेते

अधिकृत विक्रेत्यांकडूनच खाद्य पदार्थ घ्या.

Diwali Mithai Precautions:

बिल

खाद्यपदार्थ खरेदीचे बिल घ्या.

Diwali Mithai Precautions:

लवकर वापर करा

नाशवंत पदार्थांचा लवकरात लवकर वापर करा.

Diwali Mithai Precautions:

Diwali 2025: 'या' 5 सोप्या वास्तु उपायांनी घरात आणा समृद्धी

Diwali 2025:

|

Sakal

आणखी वाचा