दिवाळीत मिठाई घेताना घ्या काळजी

पुजा बोनकिले
दिवाळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळयुक्त पदार्थांची विक्री केली जाते.

हे टाळण्यासाठी अन्न व प्रशासनाने मिठाई खरेदी करतांना काही गोष्टी लक्षात ठेवायला सांगितल्या आहेत.

खाद्यपदार्थांच्या आवरणावरील 'बेस्ट बिफोर' तपासूनच खरेदी करा.

नेहमी प्रमाणित कंपनीचे व एफएसएसएआयचा लोगो असलेले पॅकबंद पदार्थ खरेदी करा

उघड्यावर विकले जाणारे दूध, मावा, मिठाई, मसाले यांचा वापर टाळा.

अधिकृत विक्रेत्यांकडूनच खाद्य पदार्थ घ्या.

खाद्यपदार्थ खरेदीचे बिल घ्या.

नाशवंत पदार्थांचा लवकरात लवकर वापर करा.

