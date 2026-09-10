Peanuts and Weight Gain : शेंगदाणे खाल्ल्याने वजन वाढते का? जाणून घ्या ९ महत्त्वाच्या गोष्टी

HOMEMADE PEANUT SNACK
योग्य प्रमाणात खाल्ले तर शेंगदाणे वजन नियंत्रणासाठी चांगला स्नॅक ठरू शकतात.
PEANUT FRY RECIPE
प्रोटीनमुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहण्यास मदत होते.
Peanuts or Flaxseeds
शेंगदाण्यांमधील फायबर तृप्ती वाढवण्यास मदत करू शकते.
Peanuts vs Makhana health benefits
सुमारे २८ ग्रॅम शेंगदाण्यांमध्ये जवळपास १६० ते १६६ कॅलरी असतात. त्यामुळे प्रमाण महत्त्वाचे आहे.
Peanuts or Flaxseeds
दिवसभरात साधारण एक छोटी मूठ म्हणजे २०–३० ग्रॅम शेंगदाणे पुरेसे ठरू शकतात.
makhanaa vs peanut
अतिरिक्त मीठ, साखर किंवा फ्लेवरिंग नसलेले शेंगदाणे अधिक चांगला पर्याय.
peanut
शेंगदाण्यांसोबत साखर किंवा गूळ मोठ्या प्रमाणात असल्यास कॅलरी वाढू शकतात.
Peanuts
प्रोटीन, फायबर आणि फॅट्सच्या मिश्रणामुळे शेंगदाणे तृप्ती देणारा स्नॅक ठरू शकतात.
Health Benefits of Eating Soaked Peanuts
शेंगदाणे बंद करण्याची गरज नाही; प्रमाणात खा आणि दिवसभरातील एकूण कॅलरींचे संतुलन ठेवा.Peanuts