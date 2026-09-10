Peanut

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Peanuts and Weight Gain : शेंगदाणे खाल्ल्याने वजन वाढते का? जाणून घ्या ९ महत्त्वाच्या गोष्टी

Sandeep Shirguppe

HOMEMADE PEANUT SNACK

शेंगदाण्यामुळे थेट वजन वाढत नाही

योग्य प्रमाणात खाल्ले तर शेंगदाणे वजन नियंत्रणासाठी चांगला स्नॅक ठरू शकतात.

PEANUT FRY RECIPE

शेंगदाण्यांमध्ये प्रोटीन भरपूर

प्रोटीनमुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहण्यास मदत होते.

Peanuts or Flaxseeds

फायबरही मिळते

शेंगदाण्यांमधील फायबर तृप्ती वाढवण्यास मदत करू शकते.

Peanuts vs Makhana health benefits

कॅलरी मात्र जास्त असतात

सुमारे २८ ग्रॅम शेंगदाण्यांमध्ये जवळपास १६० ते १६६ कॅलरी असतात. त्यामुळे प्रमाण महत्त्वाचे आहे.

Peanuts or Flaxseeds

वजन कमी करत असाल तर किती खावे?

दिवसभरात साधारण एक छोटी मूठ म्हणजे २०–३० ग्रॅम शेंगदाणे पुरेसे ठरू शकतात.

makhanaa vs peanut

भाजलेले किंवा साधे शेंगदाणे निवडा

अतिरिक्त मीठ, साखर किंवा फ्लेवरिंग नसलेले शेंगदाणे अधिक चांगला पर्याय.

peanut

चिक्की मात्र विचार करून खा

शेंगदाण्यांसोबत साखर किंवा गूळ मोठ्या प्रमाणात असल्यास कॅलरी वाढू शकतात.

Peanuts

शेंगदाणे खाल्ल्यावर भूक कमी लागू शकते

प्रोटीन, फायबर आणि फॅट्सच्या मिश्रणामुळे शेंगदाणे तृप्ती देणारा स्नॅक ठरू शकतात.

Health Benefits of Eating Soaked Peanuts

वजन कमी करण्याचा मंत्र काय?

शेंगदाणे बंद करण्याची गरज नाही; प्रमाणात खा आणि दिवसभरातील एकूण कॅलरींचे संतुलन ठेवा.Peanuts

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