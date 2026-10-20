झाडावर आयुष्य घालवतो, जमिनीवर येताच शिकार होतो! 'या' प्राण्याबद्दल तुम्हाला माहितेय का?

Mansi Khambe
आतापर्यंत तुम्ही अनेक प्राण्यांबद्दल ऐकले असेल. पण अशा एका प्राण्याबद्दल तुम्हाला माहितेय का? जो त्याचं संपूर्ण आयुष्य झाडाला उलटे लटकून घालवतो. इतकंच नव्हे तर जमिनीवर पडल्यावर मारला जातो.
Sloth
ESakal
हा प्राणी म्हणजे मध्य आणि दक्षिण अमेरिकेच्या घनदाट जंगलांमध्ये आढळणारा स्लॉथ. खाताना, झोपताना किंवा आराम करताना, तो झाडाच्या फांद्यांवरच राहतो. कारण जमिनीवर उतरणे त्याच्यासाठी धोकादायक असते.
Sloth
ESakal
बहुतेक प्राणी जेव्हा गरज असेल तेव्हा शौच करतात, पण स्लॉथ आठवड्यातून एकदाच शौच करतो. यावेळी स्लॉथ झाडावरून खाली उतरतो आणि त्याच झाडाच्या खोडाजवळ जमिनीवर विष्ठा टाकतो. हा प्रवास त्याच्यासाठी सोपा नसतो.
Sloth
ESakal
तथापि, जमिनीवर पोहोचताच स्लॉथचा मृत्यू होतो असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. पण जमिनीवर येण्यामुळे त्याच्या जीवाला धोका वाढतो.
Sloth
ESakal
स्लॉथची मंद चाल हे त्यांच्या जीवनशैलीचाच एक भाग आहे. खाणे, झोपणे, विश्रांती घेणे, मिलन करणे आणि पिल्लांना जन्म देणे यांसारख्या क्रिया देखील झाडांवरच करतात.
Sloth
ESakal
जंगलात, स्लॉथचे अनेक शिकारी असतात, ज्यात हार्पी गरुड, ओसेलॉट आणि जॅग्वार यांचा समावेश आहे. हे शिकारी आपली शिकार शोधण्यासाठी त्याच्या हालचालींवरही लक्ष ठेवतात.
Sloth
ESakal
त्यामुळे, स्लॉथच्या मंद हालचाली आणि झाडांवर बराच वेळ उभे राहणे त्याला सभोवतालच्या वातावरणात मिसळून जाण्यास मदत करते.
Sloth
ESakal
त्याची लांब नखे त्याला फांद्यांवर पकड ठेवण्यास मदत करतात, पण जमिनीवर तो तितक्या वेगाने हालचाल करू शकत नाही. एकदा झाडावरून खाली उतरल्यावर, तो भक्षकांसाठी सहज लक्ष्य बनतो, म्हणूनच तो क्वचितच जमिनीवर येतो.
Sloth
ESakal
स्लॉथबद्दलची आणखी एक मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, त्यांच्या शरीरावरील केस अनेक लहान जीवांचे घर म्हणूनही काम करतात. त्यांच्या केसांमध्ये सूक्ष्मजंतू, कीटक, बुरशी आणि अगदी शैवालसुद्धा आढळतात.
Sloth
ESakal