दारूमुळे ताण आणि कॉफीमुळे हँगओव्हर खरंच कमी होतो का? तज्ञ काय सांगतात? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar
दारू खरोखरच ताण कमी करते का? दारू फक्त यकृतालाच नुकसान करते का, इतर अवयवांना नाही? जास्त दारू प्यायल्याने हँगओव्हर नियंत्रित होतात का?
दारू कोणत्याही स्वरूपात हानिकारक असली तरी, त्याबद्दलच्या अनेक गैरसमजुतींमुळे आणखी नुकसान होते. बहुतेक लोकांचा असा विश्वास आहे की दारूचा एकच परिणाम होतो, परंतु हे अजिबात खरे नाही.
अल्कोहोलचा परिणाम किती प्रमाणात होतो हे व्यक्तीच्या चयापचय आणि वयावर अवलंबून असते. रसायन तज्ज्ञ डॉ. जोसेफ गेन्झ यांच्याकडून अल्कोहोलबद्दलच्या पाच गैरसमजुती आणि त्यामागील सत्य जाणून घ्या.
रसायन तज्ज्ञ डॉ. जोसेफ यांच्या मते, सुरुवातीला दारू पिल्याने तुम्हाला आराम वाटू शकतो. परंतु त्याचे परिणाम जास्त काळ टिकत नाहीत. दारू दुसऱ्या दिवशी चिंता वाढवू शकते.
म्हणून जरी तुम्हाला त्या वेळी तात्पुरते आराम वाटत असला तरी दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला अधिक ताण जाणवू शकतो. जर तुम्ही तणाव कमी करण्यासाठी दारूचा वापर केला तर ही सवय दीर्घकाळात आरोग्य समस्या निर्माण करू शकते.
रासायनिक तज्ञांच्या मते, अल्कोहोल पिल्याने तुमच्या शरीरातील इतर अवयवांवरही परिणाम होऊ शकतो. ज्यामध्ये तुमचे हृदय आणि मूत्रपिंड, रक्तदाब आणि मानसिक आरोग्य यांचा समावेश आहे.
जेव्हा तुम्ही अल्कोहोल पिता तेव्हा ते तुमच्या पचनसंस्थेतून जाते. तुमच्या रक्तप्रवाहात प्रवेश करते. जिथे ते तुमच्या संपूर्ण शरीरावर परिणाम करते. अल्कोहोलमुळे जळजळ वाढते. ज्यामुळे कर्करोग आणि इतर आजारांचा धोका वाढतो.
वाइन तज्ञ सोनल हॉलंड म्हणतात, "ही एक गैरसमज आहे जी वारंवार पुनरावृत्ती केली जाते. पेयांची संख्या वाढवून तुम्ही हँगओव्हरला उशीर करता. म्हणजेच, त्याचे परिणाम नंतर दिसून येतात.
शरीराला अल्कोहोल प्रक्रिया करण्यास जास्त वेळ लागतो. यामुळे यकृतावर अधिक दबाव येतो. या गैरसमजामुळे लोक समस्येकडे लक्ष देत नाहीत. उलट ती वाढवतात.
ते डोकेदुखी, थकवा आणि उलट्या यांसारख्या हँगओव्हरच्या लक्षणांना दडपतात. ज्यामुळे नंतर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. तज्ञांचे म्हणणे आहे की कॉफी प्यायल्याने तुम्हाला ताजेतवाने वाटू शकते.
परंतु तुमच्या शरीरातून अल्कोहोलचे परिणाम पूर्णपणे काढून टाकण्याची अपेक्षा करू नका. कॉफीचा तुमच्या रक्तातील अल्कोहोलच्या पातळीवर कोणताही लक्षणीय परिणाम होत नाही.
