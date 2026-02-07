उपाय की गैरसमज! ब्रँडी प्यायल्याने सर्दी आणि खोकला खरोखरच बरा होतो का? तज्ञ काय सांगतात? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar

ब्रँडी

हिवाळ्यात खोकला, सर्दी किंवा घसा खवखवताना बरेच लोक ब्रँडी किंवा रम पिण्याचा सल्ला देतात. असे मानले जाते की, ते तुमचा घसा साफ करते आणि सर्दीपासून आराम देते.

डॉक्टर

डॉक्टर या घरगुती उपायाला पूर्णपणे मान्यता देत नाहीत. तज्ञ स्पष्टपणे सांगतात की, कोणत्याही प्रकारचे अल्कोहोल पिणे हा खोकला किंवा सर्दी बरा करण्याचा चांगला मार्ग नाही.

रम

या मिथकाबद्दल, डॉक्टर म्हणतात की, गरम पाण्यासोबत रम किंवा ब्रँडी पिल्याने तात्पुरती उष्णता जाणवते. ज्यामुळे लक्षणांपासून थोडा आराम मिळू शकतो.

रोगप्रतिकारक शक्ती

खोकला किंवा सर्दीसारख्या कोणत्याही विषाणूजन्य संसर्गावर हा उपाय नाही. उलट, नियमित मद्यपान केल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होऊ शकते.

अल्कोहोल

अनेक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, अल्कोहोल रक्तवाहिन्या पसरवते. ज्यामुळे शरीरात उबदारपणाची भावना निर्माण होते. अशा परिस्थितीत ब्रँडी किंवा रम घशाच्या खवखवण्यावर सौम्य सुन्न करणारा परिणाम करू शकते.

आराम

मध, लिंबू किंवा मसाल्यांसोबत घेतल्यास तात्पुरता आराम मिळू शकतो. परंतु हा केवळ वरवरचा आराम आहे, बरा नाही. काही लोक मुलांना सर्दी आणि फ्लूपासून वाचवण्यासाठी एक चमचा ब्रँडी देखील देतात.

व्हिडिओ

डॉ. रवी मलिक यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी त्याचे हानिकारक परिणाम सविस्तरपणे सांगितले आहेत.

गैरसमज

त्यांच्या मते, ब्रँडी हा सर्दी आणि फ्लूवर इलाज नाही. हा फक्त एक गैरसमज आहे जो कालांतराने घरांमध्ये सामान्य झाला आहे. त्यांच्या मते, ब्रँडी मुलांसाठी विशेषतः धोकादायक असू शकते.

ग्लुकोजची पातळी

यामुळे रक्तातील ग्लुकोजची पातळी वेगाने कमी होऊ शकते. ज्यामुळे झटके येऊ शकतात. शिवाय यामुळे श्वसनाच्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. मुलाच्या मेंदूच्या विकासावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

गरम हर्बल टी

डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की खोकला आणि सर्दी साठी अल्कोहोलपेक्षा गरम हर्बल टी जास्त फायदेशीर आहे. गरम पेये पिल्याने खोकला, नाक वाहणे आणि शिंका येणे यासारख्या लक्षणांपासून त्वरित आराम मिळू शकतो.

खोकला किंवा सर्दी

तज्ञांनी हिवाळ्यात हायड्रेटेड राहण्याची, भरपूर विश्रांती घेण्याची, कोमट द्रवपदार्थ पिण्याची आणि खोकला किंवा सर्दी झाल्यास वाफ घेण्याची शिफारस केली आहे. हे उपाय ब्रँडी किंवा रम पिण्यापेक्षा खूपच सुरक्षित आणि प्रभावी आहेत.

