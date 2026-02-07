उपाय की गैरसमज! ब्रँडी प्यायल्याने सर्दी आणि खोकला खरोखरच बरा होतो का? तज्ञ काय सांगतात? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar
हिवाळ्यात खोकला, सर्दी किंवा घसा खवखवताना बरेच लोक ब्रँडी किंवा रम पिण्याचा सल्ला देतात. असे मानले जाते की, ते तुमचा घसा साफ करते आणि सर्दीपासून आराम देते.
Cough Cold Alcohol Effect
ESakal
डॉक्टर या घरगुती उपायाला पूर्णपणे मान्यता देत नाहीत. तज्ञ स्पष्टपणे सांगतात की, कोणत्याही प्रकारचे अल्कोहोल पिणे हा खोकला किंवा सर्दी बरा करण्याचा चांगला मार्ग नाही.
Cough Cold Alcohol Effect
ESakal
या मिथकाबद्दल, डॉक्टर म्हणतात की, गरम पाण्यासोबत रम किंवा ब्रँडी पिल्याने तात्पुरती उष्णता जाणवते. ज्यामुळे लक्षणांपासून थोडा आराम मिळू शकतो.
Cough Cold Alcohol Effect
ESakal
खोकला किंवा सर्दीसारख्या कोणत्याही विषाणूजन्य संसर्गावर हा उपाय नाही. उलट, नियमित मद्यपान केल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होऊ शकते.
Cough Cold Alcohol Effect
ESakal
अनेक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, अल्कोहोल रक्तवाहिन्या पसरवते. ज्यामुळे शरीरात उबदारपणाची भावना निर्माण होते. अशा परिस्थितीत ब्रँडी किंवा रम घशाच्या खवखवण्यावर सौम्य सुन्न करणारा परिणाम करू शकते.
Cough Cold Alcohol Effect
ESakal
मध, लिंबू किंवा मसाल्यांसोबत घेतल्यास तात्पुरता आराम मिळू शकतो. परंतु हा केवळ वरवरचा आराम आहे, बरा नाही. काही लोक मुलांना सर्दी आणि फ्लूपासून वाचवण्यासाठी एक चमचा ब्रँडी देखील देतात.
Cough Cold Alcohol Effect
ESakal
डॉ. रवी मलिक यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी त्याचे हानिकारक परिणाम सविस्तरपणे सांगितले आहेत.
Cough Cold Alcohol Effect
ESakal
त्यांच्या मते, ब्रँडी हा सर्दी आणि फ्लूवर इलाज नाही. हा फक्त एक गैरसमज आहे जो कालांतराने घरांमध्ये सामान्य झाला आहे. त्यांच्या मते, ब्रँडी मुलांसाठी विशेषतः धोकादायक असू शकते.
Cough Cold Alcohol Effect
ESakal
यामुळे रक्तातील ग्लुकोजची पातळी वेगाने कमी होऊ शकते. ज्यामुळे झटके येऊ शकतात. शिवाय यामुळे श्वसनाच्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. मुलाच्या मेंदूच्या विकासावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
Cough Cold Alcohol Effect
ESakal
डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की खोकला आणि सर्दी साठी अल्कोहोलपेक्षा गरम हर्बल टी जास्त फायदेशीर आहे. गरम पेये पिल्याने खोकला, नाक वाहणे आणि शिंका येणे यासारख्या लक्षणांपासून त्वरित आराम मिळू शकतो.
Cough Cold Alcohol Effect
ESakal
तज्ञांनी हिवाळ्यात हायड्रेटेड राहण्याची, भरपूर विश्रांती घेण्याची, कोमट द्रवपदार्थ पिण्याची आणि खोकला किंवा सर्दी झाल्यास वाफ घेण्याची शिफारस केली आहे. हे उपाय ब्रँडी किंवा रम पिण्यापेक्षा खूपच सुरक्षित आणि प्रभावी आहेत.
Cough Cold Alcohol Effect
ESakal