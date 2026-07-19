अस्वल समोर आला तर काय कराल? श्वास रोखून पडून राहण्याचा सल्ला खरंच योग्य आहे का? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar

अस्वलाचा हल्ला

तुम्ही कदाचित ऐकले असेल की अस्वलाचा हल्ला टाळण्यासाठी जमिनीवर झोपून श्वास रोखून धरावा.

Bear Attack Survival

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ESakal

सोशल मीडिया

हा सल्ला अनेकदा चित्रपटांमध्ये, जगण्याच्या मार्गदर्शिकांमध्ये आणि सोशल मीडियावर दिला जातो.

Bear Attack Survival

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ESakal

ऐकण्याची क्षमता

अस्वलांची ऐकण्याची क्षमता अत्यंत तीक्ष्ण असते. ते माणसाचा गंध, सूक्ष्म हालचाली व इतर शारीरिक संकेत ओळखू शकतात.

Bear Attack Survival

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ESakal

सोंग

यामुळे त्यांना नुसते शांत बसून लपून राहणे अशक्य होते. मेलेल्याचे सोंग करणे केवळ काही विशिष्ट परिस्थितीतच उपयुक्त ठरते.

Bear Attack Survival

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ESakal

संरक्षण

जर तपकिरी अस्वल किंवा ग्रिझली अस्वलाने आत्मसंरक्षणासाठी हल्ला केला तर पोटावरील केस ताठ करून हातांनी मानेच्या मागच्या भागाचे संरक्षण केल्याने त्या प्राण्याला वाटू शकते की तुम्ही आता धोकादायक नाही.

Bear Attack Survival

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ESakal

प्रजाती

काळ्या अस्वलासमोर किंवा आळशी अस्वलासमोर मेलेल्याचे सोंग कधीही करू नका. वन्यजीव तज्ञ या दोन अस्वलांसमोर झोपण्यास सक्त मनाई करतात, कारण दोन्ही प्रजाती हल्ला करत राहू शकतात.

Bear Attack Survival

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ESakal

धोका

जेव्हा ग्रिझली अस्वलांना धोका वाटत नाही, तेव्हा ते अनेकदा हल्ला करणे थांबवतात, परंतु ही प्रतिक्रिया बचावात्मक वर्तनाशी संबंधित असते.

Bear Attack Survival

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ESakal

सुरक्षित मार्ग

अस्वल माणसांपेक्षा खूप वेगाने धावू शकतात आणि झाडांवर चढण्यात पटाईत असतात. त्यामुळे बहुतेक वेळा पळून जाणे किंवा झाडावर चढणे हा सुटकेचा सुरक्षित मार्ग नसतो.

Bear Attack Survival

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ESakal

मार्गदर्शक तत्त्व

अस्वलांच्या प्रजातीनुसार जगण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे प्रचलित समजुतींवर अवलंबून राहण्याऐवजी तज्ञांच्या सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती असणे अधिक प्रभावी ठरते.

Bear Attack Survival

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ESakal