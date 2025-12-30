तरुणपणीच म्हातारे व्हायचं नसेल तर आजच बदला ही एक वाईट सवय!

Puja Bonkile

रात्री

अनेक लोक रात्री उशीरा झोपतात.

मोबाईलचा वापर

काही जण कामामुळे तर काही जण मोबाईलवर रिल्स स्क्रोलकरत बसतात.

आरोग्यासाठी घातक

पण जास्त वेळ रात्री उशीरा झोपणे आरोग्यासाठी घातक ठरु शकते.

शरीरावर कोणते परिणाम

रात्री उशीरा झोपल्यास शरीरावर कोणते परिणाम होतात हे जाणून घेऊया.

रात्री ९ वाजता झोप

या वेळेत झोपल्यास तरुणपणा टिकून राहते.

रात्री १० वाजता झोप

रात्री या वेळेत झोपल्यास मेंदू अधिक तल्लक होतो.

११ वाजता झोप

या वेळेस झोपल्यास केस गळण्याची प्रक्रिया वाढते.

१२ वजन वाढणे सोपे होते

हळूहळू विष पिल्यासारखं शरीरावर परिणाम होतो. तसेच १ वाजता झोपल्यास वजन वाढते.

