तरुणपणीच म्हातारे व्हायचं नसेल तर आजच बदला ही एक वाईट सवय!

Puja Bonkile
अनेक लोक रात्री उशीरा झोपतात.
काही जण कामामुळे तर काही जण मोबाईलवर रिल्स स्क्रोलकरत बसतात.
पण जास्त वेळ रात्री उशीरा झोपणे आरोग्यासाठी घातक ठरु शकते.
रात्री उशीरा झोपल्यास शरीरावर कोणते परिणाम होतात हे जाणून घेऊया.
या वेळेत झोपल्यास तरुणपणा टिकून राहते.
रात्री या वेळेत झोपल्यास मेंदू अधिक तल्लक होतो.
या वेळेस झोपल्यास केस गळण्याची प्रक्रिया वाढते.
हळूहळू विष पिल्यासारखं शरीरावर परिणाम होतो. तसेच १ वाजता झोपल्यास वजन वाढते.
