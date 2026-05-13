डोळ्यांच्या 'या' गंभीर समस्या दुर्लक्ष करू नका!

Aarti Badade
आजकाल सततचा स्क्रीन टाईम, अपुरी झोप आणि वाढते प्रदूषण यामुळे डोळ्यांची जळजळ, खाज आणि पाणी येणे या समस्या सामान्य झाल्या आहेत.
Digital eye strain symptoms
Sakal
आपल्या डोळ्यांचा पृष्ठभाग अश्रूंच्या पातळ थराने सुरक्षित असतो; हा थर अस्थिर झाल्यास डोळे थेट हवेच्या संपर्कात येतात आणि कोरडे पडतात.
Digital eye strain symptoms
Sakal
स्क्रीनकडे टक लावून पाहताना पापण्यांची उघडझाप ५०-६०% ने कमी होते, ज्यामुळे डोळ्यांतील अश्रू सुकतात आणि जळजळ जाणवते.
Digital eye strain symptoms
Sakal
डोळ्यांची जळजळ होणे, धुसर दिसणे, डोळ्यात काहीतरी अडकल्यासारखे वाटणे आणि प्रकाशाचा त्रास होणे ही या आजाराची लक्षणे आहेत.
Digital eye strain symptoms
Sakal
हवेतील धूर आणि रसायनांमुळे डोळ्यांच्या पृष्ठभागावर 'ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस' निर्माण होतो, जो शहरी भागातील एक गंभीर समस्या आहे.
Digital eye strain symptoms
Sakal
तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्येक २० मिनिटांच्या स्क्रीन वापरानंतर, २० फूट लांब असलेल्या गोष्टीकडे २० सेकंदांसाठी पाहणे डोळ्यांसाठी फायदेशीर आहे.
Digital eye strain symptoms
Sakal
पुरेशी झोप घ्या, भरपूर पाणी प्या आणि डोळ्यांची जळजळ सतत जाणवत असल्यास तातडीने नेत्ररोग तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Digital eye strain symptoms
Sakal
Banana Flower Benefits
Sakal