चिमूटभर हिंग पाण्यात मिसळून प्यायल्याने मिळतात अनेक फायदे!

Aarti Badade
रात्रीच्या जेवणाआधी कोमट पाण्यात चिमूटभर हिंग मिसळून पिणे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.
Asafoetida hing Water benefits
Sakal
जेवणापूर्वी हिंगाचे पाणी प्यायल्याने पाचक रस उत्तेजित होतात, ज्यामुळे खाल्लेले अन्न सहज पचते.
Asafoetida hing Water benefits
Sakal
या पाण्याच्या सेवनामुळे रात्री झोपताना पोट फुगणे किंवा गॅस होण्याची समस्या उद्भवत नाही.
Asafoetida hing Water benefits
Sakal
हिंगाचे पाणी पचनसंस्थेला बळकट करते आणि आम्लपित्ताचा (ॲसिडिटी) त्रास मुळापासून कमी करते.
Asafoetida hing Water benefits
Sakal
हिंगामध्ये असलेले गुणधर्म आतड्यांमधील विषारी पदार्थ आणि हानिकारक जंतू बाहेर काढण्यास मदत करतात.
Asafoetida hing Water benefits
Sakal
हिंगाची तासीर उष्ण असल्यामुळे एका ग्लास कोमट पाण्यात फक्त एक चिमूटभर हिंग टाकूनच प्यावे.
Asafoetida hing Water benefits
Sakal
गरोदर महिलांनी किंवा लहान मुलांनी हिंगाच्या पाण्याचे सेवन करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
Asafoetida hing Water benefits
Sakal
पोटाचे विकार दूर ठेवून शांत झोप मिळवण्यासाठी रात्री जेवणाआधी हिंगाचे पाणी पिणे हा उत्तम उपाय आहे.
Asafoetida hing Water benefits
Sakal
Eat Coconut During the Monsoon
Sakal