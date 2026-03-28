Tea Side Effects in Summer : उन्हाळ्यात चहा पिताय तर नक्की 'या' समस्या होतील

Sandeep Shirguppe
उन्हाळ्यात चहाचे अतिसेवन आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते.
Tea Side Effects in Summer
esakal
डिहायड्रेशन, ॲसिडिटी, मळमळ आणि छातीत जळजळ यांसारखे त्रास होऊ शकतात.
चहा गरम असल्याने शरीराचे तापमान वाढते, ज्यामुळे अस्वस्थता वाढू शकते.
चहामधील कॅफिन एक लघवीचे प्रमाण वाढवणारे (diuretic) घटक आहे, ज्यामुळे वारंवार लघवी होऊन शरीरातील पाणी कमी होऊ शकते.
रिकाम्या पोटी चहा पिल्याने शरीरात ॲसिड (हायड्रोक्लोरिक ॲसिड) वाढते, ज्यामुळे ॲसिडिटी, जळजळ आणि पोटाचे विकार होऊ शकतात.
चहामधील टॅनिन लोह शोषून घेण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा आणतात, ज्यामुळे ॲनिमियाचा धोका वाढू शकतो.
अति चहा प्यायल्याने कॅफिनचे व्यसन लागते आणि झोपेचे चक्र बिघडते.
उन्हाळ्यात मसाला चहा (आले, वेलची, लवंग) प्यायल्याने शरीरातील उष्णता वाढून थकवा किंवा उष्माघाताचा त्रास होऊ शकतो.
