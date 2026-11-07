पाणी जितके जास्त तितके चांगले? हा समज आरोग्यासाठी ठरू शकतो धोकादायक!

Aarti Badade

पाणी पिणेही बनलाय फॅशन ट्रेंड!

केस गळणे, मुरुमे किंवा वजन कमी करण्यासाठी अनेकजण भरपूर पाणी पितात, पण गरजेपेक्षा जास्त पाणी पिणे आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते.

जंबो वॉटर बॉटल्सचा वाढता ट्रेंड

सेलिब्रिटींच्या हातातील मोठ्या आणि आकर्षक पाण्याच्या बाटल्या पाहून अनेक तरुण तहान नसतानाही सतत पाणी पितात.

अतिपाणी पिण्यामुळे काय होते?

शरीराच्या गरजेपेक्षा जास्त पाणी प्यायल्यास रक्तातील सोडियमचे प्रमाण कमी होऊ शकते, या स्थितीला हायपोनेट्रेमिया म्हणतात.

शरीरावर होतात गंभीर परिणाम

सोडियमचे संतुलन बिघडल्यामुळे मळमळणे, डोकेदुखी, चक्कर येणे, सुस्ती आणि स्नायूंमध्ये पेटके येण्यासारखी लक्षणे दिसू शकतात.

मेंदूच्या पेशींनाही धोका!

अतिपाणी पिल्यामुळे रक्तातील सोडियम खूप कमी झाल्यास मेंदूच्या पेशींना सूज येऊ शकते आणि गंभीर परिस्थितीत झटके किंवा बेशुद्धावस्था येऊ शकते.

दिवसभरात किती पाणी प्यावे?

प्रत्येक व्यक्तीची पाण्याची गरज वय, वजन, हवामान आणि शारीरिक हालचालींनुसार बदलते, त्यामुळे सर्वांसाठी एकच प्रमाण योग्य नसते.

पाणी पिताना 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा!

तहान, शरीराचे संकेत आणि लघवीचा रंग लक्षात घेऊन पाणी प्या, एकाच वेळी भरपूर पाणी पिणे टाळा आणि केवळ फॅशन म्हणून हायड्रेशनचा अतिरेक करू नका.