बळीराजाची नवी ओळख! शेतीत ड्रोनचा वापर कसा होतोय? जाणून घ्या फायदे

Aarti Badade
ड्रोन शेती म्हणजे शेतीमध्ये ड्रोन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.
यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ वाचतो आणि त्यांना अचूक माहिती मिळते.
ड्रोनच्या मदतीने शेतीचे निर्णय अधिक स्मार्ट आणि अचूक घेता येतात.
ड्रोनचा वापर करून शेतीचे ३डी मॅपिंग करता येते.
ड्रोनमुळे पिकांच्या आरोग्याचे निरीक्षण करणे आणि पिकाला सिंचन देणे किती गरजेचे आहे हे समजून घेणे सोपे होते.
या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीची उत्पादकता आणि नफा वाढवता येतो.
ड्रोन शेती हे शेतकऱ्यांना आधुनिक बनवून त्यांच्या यशासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
