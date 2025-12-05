'या' घटनेमुळे भारतीय रेल्वे गाड्यांना शौचालये मिळाली, हा किस्सा तुम्ही वाचायलाच हवा...

Mansi Khambe
भारतीय रेल्वे हे जगातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे रेल्वे नेटवर्क आहे. तुम्ही रेल्वेने प्रवास केला असेल आणि रेल्वे शौचालयाचा वापर केला असेल.
railway
Sakal
पण, तुम्हाला माहिती आहे का की रेल्वेला एका घटनेनंतर पहिले शौचालय मिळाले? ती घटना काय होती हे जाणून घेण्यासाठी हा लेख वाचा.
Indian Railways Toilets History
ESakal
५६ वर्षे ट्रेन शौचालयाशिवाय धावत होत्या. भारतात रेल्वेची सुरुवात १८५३ मध्ये झाली. त्यावेळी ट्रेनमध्ये शौचालयाची सुविधा नव्हती.
Indian Railways Toilets History
ESakal
जर एखाद्या प्रवाशाला शौचालय वापरण्याची आवश्यकता असेल तर त्यांना स्टेशनवर ट्रेन थांबण्याची वाट पहावी लागत असे. यामुळे अनेकदा प्रवाशांना त्यांच्या गाड्या चुकवाव्या लागत.
Indian Railways Toilets History
ESakal
भारतातील गाड्या जवळजवळ ५६ वर्षे शौचालयाशिवाय धावत होत्या. १९०९ मध्ये भारतीय रेल्वेला पहिले शौचालय मिळाले.एका घटनेमुळे ब्रिटिश रेल्वे अधिकाऱ्यांना पुनर्विचार करावा लागला.
Indian Railways Toilets History
ESakal
ज्यामुळे ट्रेनमध्ये शौचालयाची सुविधा सुरू करण्यात आली. १९०९ मध्ये, अखिल चंद्र सेन पश्चिम बंगालमध्ये ट्रेनने प्रवास करत होते. त्यांना पोटदुखीचा त्रास जाणवत होता आणि ते ट्रेन थांबण्याची वाट पाहत होते.
Indian Railways Toilets History
ESakal
ट्रेन अहमदनगर स्टेशनवर थांबली आणि अखिल चंद्र सेन स्वतःला आराम देण्यासाठी उतरले. ट्रेन पुढे गेली. दरम्यान, अखिल ट्रेनच्या मागे धावला. त्याची धोतर उडाली, ज्यामुळे तो पडला.
Indian Railways Toilets History
ESakal
यामुळे स्टेशनवर थट्टा उडाला. या घटनेमुळे तो इतका संतापला की त्याने रेल्वे अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून रेल्वे गार्डला दंड भरावा अन्यथा ही बातमी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होईल अशी मागणी केली.
Indian Railways Toilets History
ESakal
रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सेन यांच्या पत्राची दखल घेतली. प्रवाशांची दुर्दशा समजून घेतली. त्यांनी ५० मैलांपेक्षा जास्त अंतरावर जाणाऱ्या गाड्यांमध्ये शौचालय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.
Indian Railways Toilets History
ESakal
सेन यांचे पत्र जतन करण्यात आले. आजही, तुम्ही हे पत्र रेल्वे विभागाकडे पाहू शकता. भारतीय रेल्वेने ते भारतीय रेल्वे संग्रहालयात जतन केले आहे.
Indian Railways Toilets History
ESakal
ज्यामध्ये या घटनेचा उल्लेख आहे. या घटनेने रेल्वेमध्ये शौचालय क्रांती घडवून आणली आणि हळूहळू सर्व गाड्या शौचालय सुविधांनी सुसज्ज झाल्या.
Indian Railways Toilets History
ESakal