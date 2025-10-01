दसऱ्याचं सोनं! या दिवशी का वाटतात आपट्याची पानं?

सकाळ वृत्तसेवा

आपट्याची पानं

दसऱ्याच्या दिवशी आपट्याची पानं का वाटतात या मागचा इतिहास काय आहेत जाणून घ्या.

Dussehra Apta leaves

|

sakal 

परंपरा

दसऱ्याला आपट्याची पाने वाटण्याची परंपरा आहे, कारण ही पाने 'सोन्या'चे प्रतीक मानली जातात आणि वाईटावर चांगल्याचा विजय दर्शवतात.

Dussehra Apta leaves

|

sakal 

पौराणिक कथा

यामागे ऐतिहासिक आणि पौराणिक कथा आहेत, तसेच धन-संपत्तीची समृद्धी, ज्ञान आणि भक्तीची भावना व्यक्त करण्याचा हा एक मार्ग मानला जातो.

Dussehra Apta leaves

|

sakal 

रामायणातील कथा

रामायणानुसार, भगवान रामाने रावणाचा वध करून सीतेला वाचवले होते. या विजयाचे प्रतीक म्हणून लोकांनी रामावर आपट्याच्या पानांचा वर्षाव केला होता, असे मानले जाते. 

Dussehra Apta leaves

|

sakal 

धनकुबेरची कथा

एका कथेनुसार, कुबेर देवांनी एका विद्वान कौत्स्याला गुरुदक्षिणा भरण्यासाठी लाखो आपट्याची पाने सोन्यात बदलून दिली होती, ज्याने नंतर ती अयोध्यावासीयांमध्ये वाटली. 

Dussehra Apta leaves

|

sakal 

शिवाजी महाराजांचा संदर्भ

महाराष्ट्रात शिवाजी महाराजांचे मावळे मोहिमेवरून परतल्यानंतर आपट्याच्या पानांना सोने समजून घरी घेऊन येत असत. 

Dussehra Apta leaves

|

sakal 

सोन्याचे प्रतीक 

आपट्याच्या पानांचे 'सोने' म्हणून महत्त्व आहे कारण ते धन, ज्ञान आणि भक्तीचे प्रतीक आहे. सोने हे समृद्धी आणि आनंदाचे प्रतीक असल्याने, आपट्याची पाने देऊन शुभेच्छांची देवाणघेवाण केली जाते

Dussehra Apta leaves

|

sakal 

नवीन सुरुवात

दसऱ्याला 'साडेतीन मुहूर्तांपैकी' एक शुभ मुहूर्त मानला जातो, त्यामुळे या दिवशी शुभ कार्याला सुरुवात करण्याची प्रथा आहे. 

Dussehra Apta leaves

|

sakal 

शस्त्रांचे पूजन

या दिवशी सरस्वती देवी, पाटी-पुस्तक आणि शस्त्रास्त्रांचे पूजन केले जाते. या सर्वांचे प्रतीक म्हणून आपट्याची पाने दिली जातात. 

Dussehra Apta leaves

|

sakal 

October 2025 Prediction: ऑक्टोबरमध्ये सूर्यासह अनेक ग्रह बदलतील, 'या' राशींचे बदलेल नशीब

October 2025 Prediction:

|

Sakal

येथे क्लिक करा