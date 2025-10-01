दसऱ्याचं सोनं! या दिवशी का वाटतात आपट्याची पानं?

सकाळ वृत्तसेवा
दसऱ्याच्या दिवशी आपट्याची पानं का वाटतात या मागचा इतिहास काय आहेत जाणून घ्या.
दसऱ्याला आपट्याची पाने वाटण्याची परंपरा आहे, कारण ही पाने 'सोन्या'चे प्रतीक मानली जातात आणि वाईटावर चांगल्याचा विजय दर्शवतात.
यामागे ऐतिहासिक आणि पौराणिक कथा आहेत, तसेच धन-संपत्तीची समृद्धी, ज्ञान आणि भक्तीची भावना व्यक्त करण्याचा हा एक मार्ग मानला जातो.
रामायणानुसार, भगवान रामाने रावणाचा वध करून सीतेला वाचवले होते. या विजयाचे प्रतीक म्हणून लोकांनी रामावर आपट्याच्या पानांचा वर्षाव केला होता, असे मानले जाते.
एका कथेनुसार, कुबेर देवांनी एका विद्वान कौत्स्याला गुरुदक्षिणा भरण्यासाठी लाखो आपट्याची पाने सोन्यात बदलून दिली होती, ज्याने नंतर ती अयोध्यावासीयांमध्ये वाटली.
महाराष्ट्रात शिवाजी महाराजांचे मावळे मोहिमेवरून परतल्यानंतर आपट्याच्या पानांना सोने समजून घरी घेऊन येत असत.
आपट्याच्या पानांचे 'सोने' म्हणून महत्त्व आहे कारण ते धन, ज्ञान आणि भक्तीचे प्रतीक आहे. सोने हे समृद्धी आणि आनंदाचे प्रतीक असल्याने, आपट्याची पाने देऊन शुभेच्छांची देवाणघेवाण केली जाते
दसऱ्याला 'साडेतीन मुहूर्तांपैकी' एक शुभ मुहूर्त मानला जातो, त्यामुळे या दिवशी शुभ कार्याला सुरुवात करण्याची प्रथा आहे.
या दिवशी सरस्वती देवी, पाटी-पुस्तक आणि शस्त्रास्त्रांचे पूजन केले जाते. या सर्वांचे प्रतीक म्हणून आपट्याची पाने दिली जातात.
