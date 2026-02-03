Early Cancer Symptoms: कॅन्सर अचानक होत नाही! महिनाभर आधी शरीर देतं धोक्याचं संकेत...

कॅन्सर

कॅन्सर अचानक होत नाही. गंभीर होण्याआधी शरीर महिनाभर आधीच धोक्याचे संकेत देत असतं. ही लक्षणं ओळखली तर वेळेत उपचार शक्य आहे.

कॅन्सरचं सुरुवातीचं लक्षण

पुरेशी झोप घेऊनही सतत थकवा, कमजोरी किंवा उत्साहाचा अभाव जाणवत असेल, तर ते केवळ ताणतणाव नसून कॅन्सरचं सुरुवातीचं लक्षण असू शकतं.

अचानक वजन कमी होणं

डाएट किंवा व्यायामात बदल न करता अचानक वजन कमी होणं हा शरीराचा गंभीर इशारा आहे. अशा बदलांकडे दुर्लक्ष करणं भविष्यात धोकादायक ठरू शकतं.

हिमोग्लोबिन कमी होणं

कारण नसताना हिमोग्लोबिन कमी होणं किंवा अ‍ॅनिमिया होणं ही कॅन्सरची ‘सायलेंट’ लक्षणं असू शकतात, असं तज्ज्ञ डॉक्टर स्पष्ट करतात.

त्वचेवरील तीळ रंग

त्वचेवरील तीळ रंग, आकार बदलणं, जखमा उशिरा भरणं किंवा त्वचेचा रंग बदलणं ही स्किन कॅन्सरची चेतावणी असू शकते.

त्वचेवर खाज येणं

सतत खाज येणं, त्वचेवर रक्तस्राव होणं किंवा कोणताही बदल दीर्घकाळ टिकून राहणं ही सामान्य गोष्ट नाही. वेळीच तपासणी गरजेची आहे.

किरकोळ आजारांकडे दुर्लक्ष करू नका

कॅन्सर हळूहळू वाढतो, पण सुरुवातीला शरीर स्पष्ट संकेत देतं. दुर्दैवाने, हे संकेत अनेकदा थकवा किंवा किरकोळ आजार समजून दुर्लक्षित होतात.

डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

लक्षणं वेळेत ओळखली तर कॅन्सरवर उपचार शक्य आहेत. शंका वाटल्यास उशीर न करता डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. वेळेवर तपासणीच जीव वाचवते.

