Early Cancer Symptoms: कॅन्सर अचानक होत नाही! महिनाभर आधी शरीर देतं धोक्याचं संकेत...

Monika Shinde
कॅन्सर अचानक होत नाही. गंभीर होण्याआधी शरीर महिनाभर आधीच धोक्याचे संकेत देत असतं. ही लक्षणं ओळखली तर वेळेत उपचार शक्य आहे.
पुरेशी झोप घेऊनही सतत थकवा, कमजोरी किंवा उत्साहाचा अभाव जाणवत असेल, तर ते केवळ ताणतणाव नसून कॅन्सरचं सुरुवातीचं लक्षण असू शकतं.
डाएट किंवा व्यायामात बदल न करता अचानक वजन कमी होणं हा शरीराचा गंभीर इशारा आहे. अशा बदलांकडे दुर्लक्ष करणं भविष्यात धोकादायक ठरू शकतं.
कारण नसताना हिमोग्लोबिन कमी होणं किंवा अॅनिमिया होणं ही कॅन्सरची ‘सायलेंट’ लक्षणं असू शकतात, असं तज्ज्ञ डॉक्टर स्पष्ट करतात.
त्वचेवरील तीळ रंग, आकार बदलणं, जखमा उशिरा भरणं किंवा त्वचेचा रंग बदलणं ही स्किन कॅन्सरची चेतावणी असू शकते.
सतत खाज येणं, त्वचेवर रक्तस्राव होणं किंवा कोणताही बदल दीर्घकाळ टिकून राहणं ही सामान्य गोष्ट नाही. वेळीच तपासणी गरजेची आहे.
कॅन्सर हळूहळू वाढतो, पण सुरुवातीला शरीर स्पष्ट संकेत देतं. दुर्दैवाने, हे संकेत अनेकदा थकवा किंवा किरकोळ आजार समजून दुर्लक्षित होतात.
लक्षणं वेळेत ओळखली तर कॅन्सरवर उपचार शक्य आहेत. शंका वाटल्यास उशीर न करता डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. वेळेवर तपासणीच जीव वाचवते.
