दुर्लक्ष केलं तर वाढू शकतो धोका! कॅन्सर गाठ वाढण्याआधी शरीर देतं असे संकेत

Aarti Badade

कॅन्सरच्या गाठीचे संकेत

शरीरात कॅन्सरची गाठ तयार होत असताना, ती वेगाने वाढणारी, कठीण आणि अनियमित आकाराची असू शकते.

Hidden Symptoms of Cancer

|

Sakal

गाठ किंवा सूज

शरीरावर कुठेही (उदा. स्तन, लिम्फ नोड्स) अचानक गाठ किंवा सूज येणे हे एक महत्त्वाचे लक्षण आहे.

Hidden Symptoms of Cancer

|

Sakal

वेदना आणि त्वचेतील बदल

गाठ दाबल्यावर वेदना होणे, त्वचेचा रंग बदलणे, किंवा कोणतीही जुनी जखम न भरणे, हे एक धोक्याचे चिन्ह असू शकते.

Hidden Symptoms of Cancer

|

Sakal

अचानक वजन कमी होणे

कोणतेही स्पष्ट कारण नसताना अचानक वजन कमी होणे, सतत थकवा जाणवणे किंवा वारंवार ताप येणे ही कर्करोगाची इतर प्रमुख लक्षणे आहेत.

Hidden Symptoms of Cancer

|

Sakal

असामान्य रक्तस्राव

कधीही खोकल्यातून रक्त येणे किंवा शौचातून रक्त जाणे यांसारखे असामान्य रक्तस्राव झाल्यास त्वरित डॉक्टरांना भेटा.

Hidden Symptoms of Cancer

|

Sakal

प्रत्येक गाठ कर्करोगाची नसते!

लक्षात ठेवा, शरीरावर दिसणारी प्रत्येक गाठ कर्करोगाची नसते, परंतु ती तपासणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

Hidden Symptoms of Cancer

|

Sakal

वेळीच तपासणी करा

या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका. लवकर तपासणी केल्यास कर्करोगाचे निदान आणि उपचार वेळीच सुरू होऊ शकतात.

Hidden Symptoms of Cancer

|

Sakal

